Москва, , 17:27 — REGNUM Россия верно поступила, документально оформив свои претензии к НАТО и обозначив их на весь мир. Об этом 2 февраля заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Флаги России и НАТО Mailtoanton

«Самое главное достижение России заключается в следующем: мы, поняв это поведение вероломное, по сути говоря, верхушки Запада, кто бы ни менялся… мы решили озвучить на весь свет свои опасения. И показать их: вот в этом заключается, хотя об этом никто не говорит, главный результат этой решимости», — заявил Калашников.

«Мы сказали: всё, ребята, вы должны все услышать. И об этом заговорил весь мир: что нас это не устраивает больше, и вот эти переговоры, которые идут в верхах, и все эти заклинания, что это не против вас ракеты, а против Ирана, против Китая и вся остальная чушь, которую мы слушаем на протяжении десятков лет, — была озвучена. А когда это озвучивается, то эти люди, кто говорят, что мы не пойдём на ваши условия по тому, чтобы закрыть двери НАТО, фактически их закроют. Потому что никакую Украину никто никогда теперь не примет», — указал он.