Москва, , 23:40 — REGNUM Германия не будет реагировать на попытки Британии доминировать в Восточноевропейском регионе. Об этом 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Германия никак не отреагирует на усиление смычки между Британией, Польшей и Украиной. Она не хочет портить отношения ни с британцами, ни с поляками. Реакция немцев в отношении этих союзников напоминает ситуацию с немолодой женой, которая беспомощно сидит дома, пока муж гуляет по полной программе. Она тихо страдает, но на развод не подаёт», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Германия стремилась к доминированию в Европе с помощью экономических рычагов и интересов. Равную конкуренцию немцам могла бы составить лишь Франция. Остальные же члены ЕС должны были занимать более сдержанную позицию, особенно в трудных условиях пандемии. Но этого не происходит, подчеркнул эксперт.

«Там кто в лес, кто по дрова. И главное, что немцы не могут добиться, чтобы у ЕС была единая внешняя политика. Европа — это как куча котов, которые гуляют сами по себе», — отметил Борисов.

Все это вселяет надежды на то, что Германия в итоге будет вынуждена пойти на поиски компромиссов с Россией.

«Причем в одиночку, без всей этой кошачьей своры. Без нашего газа у них ничего не получится. Украина, как сектор без газа, им ничего не даст. Это они знают, но предпочитают об этом молчать», — заключил политолог.

Напомним, что Британия заявила о своих амбициях на доминирование в Восточноевропейском регионе, а украинский президент высказался о выстраивании особых отношений с Лондоном.