Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Восточную Европу. Ожидается, что Пентагон объявит о развертывании войск в ближайшие дни, сообщает 2 февраля CNN.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Согласно источникам, Байден намерен показать поддержку США по отношению к союзникам по НАТО, которые якобы находятся под угрозой в связи с присутствием России вблизи Украины.

Пентагон может уже сегодня сообщить о развертывании тысяч дополнительных американских войск в Европе. Порядка двух тысяч американских военнослужащих отправятся в Польшу и еще несколько тысяч — в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.

Напомним, что США привели в состояние боевой готовности 8500 военнослужащих на случай, если понадобится быстрая помощь НАТО. При этом у США и НАТО уже есть десятки тысяч военнослужащих в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пятый по счету самолет с партией вооружения для Украины прибыл из США в Киев.

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