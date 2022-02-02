Таллин, , 17:24 — REGNUM Крушению парома «Эстония» и трагической гибели его пассажиров и экипажа будет посвящен драматический сериал, съемки которого стартуют в мае 2022 года. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания Финляндии Yle.

Паром Forum.awd.ru

Известно, что он также расскажет, как проходило расследование катастрофы в Финляндии, Швеции и Эстонии. Сообщается, что с бюджетом в 15 млн евро он станет самым дорогим сериалом в истории финского телевидения.

За съемки отвечают стриминговый сервис C More и продюсерская компания Fisher King, а также телеканал MTV Finland. В проекте также участвует шведский телеканал TV4.

«Трагическое крушение судна «Эстония», несомненно, является предметом интереса большой аудитории в Финляндии и в других странах. Мы твердо уверены, что сериал вызовет большой интерес во всем мире», — заявил директор по контенту телекомпании MTVFinland Марко Карво.

Премьера запланирована на конец 2022 года. Главным сценаристом является Миикко Ойкконен, автор известного детективного сериала Sorjonen. За режиссерскую работу отвечают Монс Монссони Ююсо Сирья.

«Эстония» затонула во время шторма, случившегося на пути из Таллина в Стокгольм 28 сентября 1994 года. Трагедия унесла жизни 852 человек. Выжили только 137 пассажиров. До сих пор существуют самые разные версии произошедшего.