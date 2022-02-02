Мюнхен, Германия, , 17:23 — REGNUM 32-летний атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб в конце следующего сезона. Соглашение немца с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер Fcbayern.com

«Никто из клуба насчет продления контракта ко мне не обращался. Посмотрим, что случится в будущем», — цитирует Мюллера немецкая ежедневная газета Bild.

Ранее сообщалось, что в подписании Томаса Мюллера были заинтересованы «Эвертон» и «Ньюкасл», выступающие в Английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне на счету воспитанника «Баварии» шесть забитых мячей и шестнадцать результативных передач в двадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Миллера 3 (2+1) очка по системе гол+пас в шести матчах групповой стадии турнира.