Москва, , 17:23 — REGNUM Тагильская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начала полевые учения с выходом мобильных пусковых установок стратегических ракетных комплексов «Ярс» на маршруты боевого патрулирования, сообщает 2 февраля пресс-служба Минобороны России.

ПУ 15У175М ПГРК РС-24 «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии Mil.ru

Уточняется, что учебные выходы на полевые площадки проводятся на территории Свердловской области. Одновременно подразделения дивизии отрабатывают методы противодействия диверсионным группам вероятного противника.

«В Тагильском ракетном соединении начались тактические учения, в ходе которых стратегические ракетчики отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий с широким применением крупногабаритной техники в лесистой местности, противодействию диверсионным формированиям», — указано в сообщении военного ведомства.

«По замыслу учений, «диверсионные группы» будут действовать на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка мобильного ракетного комплекса «Ярс» и планируют провести минирование участков дорог на маршрутах боевого патрулирования», — рассказали российские военные.

Отмечено, что в ходе противодиверсионной части учений применяются беспилотники, входящие в оснащение боевых машин «Тайфун-М».

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