Москва, 2 февраля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Темпы вакцинации в России являются недостаточными. Об этом заявил 2 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Темпы вакцинации мы считаем сейчас недостаточными. Поэтому призываем население пройти ревакцинацию для того, чтобы избежать тяжёлого течения заболевания. Особенно это относится к людям старше 60 лет и имеющим хронические неинфекционные заболевания, состоящим на диспансерном учёте. Эта жизнесберегающая процедура доступна сегодня во всех медицинских организациях и населённых пунктах», — сказал министр.

Он отметил, что Минздрав следит за наличием вакцины, и её на территории субъектов РФ достаточно.