Лондон, , 17:21 — REGNUM Британская инди-рок группы Wet Leg представили новое музыкальное видео на свой последний сингл Oh No в преддверии выхода своего одноименного дебютного альбома. Об этом 2 февраля рассказал портал NME.

Инди-группа Wet Leg YouTube

Премьера нового клипа группы состоялось 1 февраля на YouTube-канале группы, оно было снято самими Wet Leg. Вокалистка Риан Тисдейл, гитарист Хестер Чемберс и гастролирующий гитарист группы Джошуа Омид Мобараки участвовали в съемках клипа, который был снят в родном городе группы на острове Уайт.

В клипе показано, как Тисдейл стоит на берегу океана и напевает песню — текст песни отображается на экране в стиле караоке.

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