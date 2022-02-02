Милан, Италия, , 17:19 — REGNUM 25-летний опорный полузащитник «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье принял решение не продлевать контракт с итальянским клубом.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Как сообщает журналист Николо Скира, Кессье намерен покинуть «россонери» ближайшим летом на правах свободного агента, так как текущее соглашение ивуарийского футболиста с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Франк Кессье принял участие в шестнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, из которых два — с пенальти.

За «Милан» Кессье выступает с 1 июля 2017 года после перехода из «Аталанты» на правах аренды. Летом 2019 года «россонери» выкупили хавбэка за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.