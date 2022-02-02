Москва, , 17:17 — REGNUM Запрет майнинга Центробанком — это негативная новость, как и любые другие запреты в сфере криптовалюты, считает управляющий Pre IPO 3V Фонда Михаил Аленушкин. Об это, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 2 февраля, комментируя планы ЦБ РФ относительно криптовалюты.

Криптовалюта

«За цифровой валютой будущее, и действия регулятора, пусть и понятные, могут напоминать выстрел себе в ногу. Запретительное регулирование ни к чему хорошему не приведет», — уверен эксперт.

По его мнению, регулирование, необходимо, но те меры, которые предлагает Центральный банк, в первую очередь нанесут вред компаниям, легально работающим в этой сфере. Те же, кто находился в серой зоне, останутся там же.

«Россия занимает третье место в мире по объемам майнинга, и запрет — это сильный удар по криптоиндустрии. Мы очень надеемся, что Центральный банк вместо запретительной риторики сядет за стол переговоров с участниками рынка и выработает удобный для всех механизм регуляции операций с криптовалютой», — добавил Аленушкин.

Напомним, что после предложения ЦБ РФ запретить криптовалюты в России площадки, продающие оборудование для их майнинга, начали фиксировать снижение спроса.