Берлин, , 21:40 — REGNUM Административный суд Дрездена вынес вердикт по делу о задержании уроженца Гвинеи на вокзале Хемница в 2018 году, признав неправомерными действия сотрудников полиции. Об этом сообщает 2 февраля немецкое издание Spiegel.

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В марте 2018 года патруль федеральной полиции в Хемнице остановил пассажира из Гвинеи и его спутника для проверки документов. Мужчина задался вопросом о причинах досмотра, после чего был задержан с применением силы и провёл два часа в полицейском отделении.

Суд постановил, что мужчина имел право отказаться от предъявления документов, поскольку не давал повода для проверки какими-либо своими действиями. При этом судья счёл, что задержание было произведено на основании «расового профилирования» преступников, то есть из-за цвета кожи пассажира, и признал такой подход недопустимым.

С учётом этого суд в столице федеральной земли Саксония удовлетворил иск, поданный мужчиной из Гвинеи, признав действия стражей порядка нарушением его прав.