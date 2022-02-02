Москва, , 23:08 — REGNUM Российские рэп-исполнители Баста (Василий Вакуленко) и Скриптонит (Адиль Жалелов) поделились видеоклипом на совместную композицию «Молодость». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале лейбла «Газгольдер» 2 февраля.

Василий Михайлович Вакуленко (Баста) Gazgolder

Центральной локацией клипа стал лифт в небоскребе, где авторы делятся лирическими куплетами о ранних годах жизни. Режиссером работы выступил Алексей Сатолин.

Напомним, что 20 ноября 2020 года Баста представил альбом под названием «40». Песня «Молодость» вошла в число треков, попавших на пластинку.

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