Москва, 2 февраля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Украина признала колониальную зависимость от Британии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

en.wikipedia.org Борис Джонсон

«Заявления Зеленского об особом формате отношений с Британией — признание колониальной зависимости», — заявил эксперт.

Не исключено, что вместо членства в НАТО Украина окажется в составе британского «Содружества наций», считает эксперт.

«Этого шага не ожидает никто, и тем не менее он весьма реалистичен. Будем ждать британских советников и министров с британским гражданством на Украине», — заключил Бредихин.

Напомним, что президент Украины заявил о начале выстраивания особых отношений с Британией.