Москва, 2 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В России лечатся амбулаторно 97% заразившихся коронавирусом детей. Об этом заявил 2 февраля глава Минздрава РФ РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Минздрав России Михаил Мурашко

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«На фоне общего роста числа пациентов на курации отмечается общий рост числа заболевших детей. Особенно за последнюю неделю — более чем в 2,2 раза. Сегодня на лечении 21% от общего количества пациентов — это именно дети. 97% лечатся амбулаторно», — сказал министр.

Он пояснил, что на сегодняшний день на госпитализации находятся 9978 детей. Всего для лечения детей развёрнуто в стране более 11 тыс. коек.