Бухарест, 2 февраля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Пограничная полиция Румынии конфисковала на контрольно-пропускном пункте «Калафат» в уезде Долж на болгарско-румынской границе более 80 кг наркотиков. Об этом 2 февраля сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, наркотические средства были спрятаны в обшивке салона кабины грузовика, которым управлял гражданин Турции. Согласно представленным документам, автомобиль перевозил из Стамбула в Берлин строительный пластик. При этом на вопрос, каким образом наркотики оказались в фуре, дальнобойщик ответить не смог.

Уточняется, что общая стоимость контрабандного товара на черном рынке может составить до 1 млн 500 тысяч евро. Ведется следствие.

В настоящее время водитель задержан. Ему грозит экстрадиция и тюремное заключение на родине.