Анкара, 2 февраля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Бешикташ» договорился с «Бенфикой» о трансфере 23-летнего португальского центрального полузащитника Жедсона Фернандеша.

Firuza Эмблема клуба «Бешикташ»

Турецкий клуб заплатит лиссабонскому клубу 6 миллионов евро. Соглашение Фернандеша с «Бешикташем» будет рассчитано на три с половиной года до конца сезона 2024/25. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальского футболиста в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Жедсон Фернандеш принял участие лишь в трех турах португальской Примейры Лиги 2021/22, проведя на поле суммарно 49 минут.

Ранее сообщалось, что на Фернандеша также претендовал московский ЦСКА.