Таллин, 2 февраля, 2022, 17:13 — ИА Регнум.

Автомобиль

Десять лет эксплуатации государственными и местными социальными работниками в Эстонии электромобилей продемонстрировали неэффективность данного проекта. Об этом сообщило южноэстонское издание Louna Eesti Postimees.

Оно напомнило, что с 2011 года в распоряжение чиновников поступили купленные на средства от торговли эмиссионными квотами по выбросам углекислого газа электромобили Mitsubishi i-MiEV. Некоторые еще служат своим владельцам, часть была списана из-за поломки аккумуляторов.

«Нужно говорить не только о надежности, а о КПД в целом. В сельском регионе эта система себя не оправдала», — заявила старейшина волости Ряпина Энель Лийн.

По ее словам, езда на электромобилях — «одно сплошное планирование». Лийн добавила, что за это десятилетие насмотрелась на работников в варежках, шарфах и меховых шапках, которые не включали в машине отопление, чтобы добраться до места назначения.

Шофер Валгаской волости Игорь Пятковский сообщил изданию, что в морозы машинами пользоваться нельзя, а пару машин пришлось досрочно списать после поломки аккумуляторов.

Глава эстонского Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Арно Силлат сообщил порталу ERR, что раньше покупали электромобили ради экономии: электрокар стоит дороже, но в эксплуатации он дешевле.

Однако сейчас это уже не так, добавил он: «Где-то 3−4 году тому назад, до того, как цены на энергию стали подниматься, был сделан расчет, согласно которому маленький электрокар, проезжая 100 километров, потребляет энергии на сумму 2 евро, автомобиль с газовым двигателем — на 3 евро и дизельный автомобиль — от 4 евро и выше. Сегодня все это перевернулось, те расчеты более не соответствуют действительности».