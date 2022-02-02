Вашингтон, 2 февраля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Американская газета The New York Times превзошла ожидания инвесторов по квартальному доходу, сумев привлечь огромное количество новых онлайн-подписчиков, сообщает 2 февраля Reuters.

Digiart2001 Офис New York Times

Газета со 170-летней историей поменяла бизнес-модель на фоне цифровизации, переорентировавшись на онлайн-подписки, компенсирующие спад рекламных предложений и потерю читателей бумажных выпусков.

За последние три месяца 2021 года число онлайн-подписчиков NYT увеличилось на 375 тысяч человек. С такими темпами к 2025 году газета наберет 10 млн подписчиков. К концу 2027 года издание стремится набрать не менее 15 млн подписчиков.

Ранее поклонники Wordle пришли в ярость после приобретение игры компанией The New York Times, выразив опасения, что платформа, которая в настоящее время является бесплатной, станет коммерческой.