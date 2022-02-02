Волгоград, , 17:15 — REGNUM Организаторы традиционного пробега, посвящённого годовщине победы в Сталинградской битве, отказались брать деньги с участников соревнования, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Пробег Udinetoday.it

Юбилейный 75-й легкоатлетический пробег, участники которого преодолели дистанции в пять и 10 км на нижней террасе центральной набережной, из-за коронавирусных ограничений прошёл без зрителей. Нововведением соревнований также стало то, что со спортсменов организаторы впервые брали взносы от 800 до 1 500 рублей. Плата предполагала проведение мероприятие «на высоком уровне» — с эксклюзивными призами, профессиональными ведущими и фотозонами, сообщали в январе в региональной общественной организации «Волгоград марафон».

После волны возмущения в социальных сетях организаторы объявили о возврате стартовых взносов.

«По завершении всех оргмероприятий стало понятно, что имеющихся у ВРОО «Волгоградский марафон» средств достаточно для проведения легкоатлетического пробега с сохранением всех ранее озвученных условий. Поэтому мы приняли решение вернуть стартовые взносы всем участникам — то есть для вас участие в марафоне будет бесплатным. Возврат взносов начнется уже сегодня, он пройдёт посредством той же платформы платежей, с помощью которой вы производили оплату, на те же банковские карты», — говорится на сайте регистрации марафона.