Москва, 2 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Вопросы защиты персональных данных граждан должны быть своевременно решены с учётом внедрения современных технологий. Об этом 2 февраля заявил президент РоссииВладимир Путинна заседании Совета Безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас сегодня в повестке дня одна тема, которой мы так или иначе занимаемся на разных уровнях постоянно. Она имеет прямое отношение к внедрению современных технологий, но и связанных с этим сопутствующих, подчас и непростых, явлений, которые должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности и отдельных отраслей производства, и граждан», — заявил Путин.

«Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан РФ в ходе внедрения цифровых технологий», — продолжил он.

В совещании приняли участие gредседатель gравительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.