Берлин, 2 февраля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Ушедший в отставку сопредседатель немецкой крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мейтен жалуется на «тоталитарные отголоски» в партийном аппарате. Эксперты видят прогрессирующую радикализацию политической силы, пишет 2 февраля издание Spiegel.

(сс) Olaf Kosinsky Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ)

Правый экстремизм, расизм и антисемитизм — с момента своего основания в 2013 году АдГ борется с обвинениями в том, что она является антидемократической партией. Эти обвинения получили новый импульс в связи с неожиданной отставкой сопредседателя Йорга Мейтена, обвиняющего свою партию в радикализации.

По заявлению экс-лидера партии, он был шокирован неоднократно выражавшимся глубоким презрением к тем, кто думает иначе, а также к устоявшимся и проверенным механизмам парламентской демократии со стороны многих членов партии. Мейтен признал, что потерпел неудачу в своей попытке превратить АдГ в демократическую силу «справа от ХДС».

Издание отмечает, что несмотря на радикализм, а отчасти и благодаря ему, АдГ смогла зарекомендовать себя как влиятельная партия, в Восточной Германии она стала одной из сильнейших политических сил.

Партия успешна за счёт конкуренции между двумя её основными крыльями: более экономически либеральным лагерем консервативных сил и ультранационалистическим лагерем социал-популистов. При этом оба лагеря объединяет девиз «Германия прежде всего», неприятие ислама, антииммиграционный настрой и презрение к «гендерному языку и разнообразию».

Такая ситуация во многом способствовала успеху АдГ. С одной стороны, партия смогла ярко выделиться среди всех других политических сил своим радикализмом, но в то же время «умеренные» силы вроде Мейтена оказывали успокаивающее действие на скептиков.