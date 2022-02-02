Таллин, 2 февраля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В общей сложности в 2021 году убежище в Эстонии получили 46 иностранцев. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны со ссылкой на собственные данные.

Беженцы

«В 2021 году за международной защитой к Эстонии обратились 76 человек, защиту получили 46 человек», — заявила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс.

В 2020 году в Эстонию поступило 46 обращений о предоставлении защиты, из которых были удовлетворены 26.

Если в 2020 году международную защиту в Эстонии получили в основном выходцы из России, Турции и Сирии, то в 2021 году к этим странам добавился Афганистан после вывода войск НАТО из этой страны.

В МВД признали, что Эстония является страной Евросоюза и Европы, в которой подается меньше всего ходатайств о международной защите. При этом доля заявлений, по которым выносится положительное решение, соответствует среднеевропейскому показателю и составляет 30−40%.