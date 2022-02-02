Нижний Новгород, 2 февраля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Бесплатные лекарства на дому не получали 84,5% жителей Нижегородской области. Таковы результаты опроса о качестве оказания медицинской помощи больным коронавирусом, проведённого представителями Общероссийского народного фронта.

Zdrav.nso.ru Лекарства для больных коронавирусом

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Отмечается, что из-за этого 47% больных нижегородцев вынуждены были нарушить режим самоизоляции, сходив в аптеку, чтобы приобрести необходимые медикаменты.

Также стало известно о том, что прививку от COVID-19 получили 62% опрошенных жителей Нижегородской области. При этом 53,4% респондентов сообщили, что ими двигало желание защитить себя и свою семью от коронавирусной инфекции.

Среди тех, кто не вакцинировался, преобладают люди, у которых уже есть антитела после недавно перенесенной болезни — таковых набралось 47,8% среди опрошенных нижегородцев.

Также опрос также показал, что 30,4% непривитых опасаются появления побочных эффектов после введения вакцины от коронавирусной инфекции.