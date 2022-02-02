Париж, , 17:09 — REGNUM 2 февраля бразильское издание Sambafoot 2 признало 29-летнего флангового нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара лучшим бразильским игроком в Европе за прошедший 2021 год.

Неймар

Таким образом, эта «Золотая самба» стала четвертой для Неймара за время профессиональной карьеры. Ранее футболист получал эту награду в 2014, 2015 и 2017 годах. По количеству побед Неймар опередил Тиаго Силву («Челси»), получивший три «Золотые самбы».

В текущем сезоне Неймар принял участие в четырнадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Однако большую часть сезона футболист пропустил из-за травмы голеностопа, полученной 28 ноября в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном».