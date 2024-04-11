Москва, 3 апреля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил, что по программе развития Донбасса и Новороссии уже есть значимые результаты. Об этом он заявил 3 апреля во время церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах.

Александр Сухов/РИА Новости

«За 2022–2023 годы завершены работы на более чем 10 тыс. объектов только по линии федеральных заказчиков. За этот же период более семи тыс. объектов восстановлены регионами-шефами», — сообщил глава государства.

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В 2022 году более 40 регионов России взяли шефство над Донбассом и согласились помочь в восстановлении пострадавших районов республик. О шефстве в мае того же года сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, по словам которого решение принял непосредственно глава государства. Одни регионы используют для помощи Донбассу бюджетные средства, другие привлекают к этому предпринимателей.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с представителями АПК в Ставрополье 5 марта Путин призвал наладить жизнь в Донбассе и Новороссии, в том числе через полноценную работу аграрного сектора, который является одним из ключевых. Глава государства выразил мнение, что риски сельскохозяйственного бизнеса в новых регионах не выше, чем во всех остальных.

Позднее вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что цены на ряд основных значимых потребительских товаров в Донбассе и Новороссии уже ниже, чем в соседних регионах России. По его словам, проблем с обеспеченностью продуктами питания не наблюдается, что указывает на качество работы по развитию торговой инфраструктуры регионов.

На встрече с участниками конкурса «Лидеры России» 12 марта Путин заявил, что регулярно встречается с главами новых регионов, и уточнил, что эти встречи проходят в рабочем формате, без прессы.