Подгорица, , 17:08 — REGNUM К февралю 2022 года местные самоуправления Эстонии выплатили населению почти 4 млн евро в виде компенсации счетов за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

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Данная мера коснулась примерно 23 000 семей. По состоянию на 1 февраля почти 48 000 эстонских семей подали в местные самоуправления заявления о частичной оплате счетов за электричество, газ и центральное отопление, но чиновники успели обработать менее половины ходатайств.

Средний размер выплаченной компенсации на семью составил 170 евро. 91% пособий пошел на возмещение расходов на электроэнергию, остальное — на газ и центральное отопление.

Согласно решению властей, возмещение затрат на электроэнергию получает семья, доходы которой ниже медианного уровня. Это соответствует 1 126 евро в месяц на одного взрослого, 563 евро на каждого следующего человека в возрасте 14 лет и старше и 338 евро на детей 13 лет и младше.

Возмещению подлежит 80% роста цен на электроэнергию, газ и центральное теплоснабжение в период с сентября (задним числом) 2020 года по март 2021 года. Верхний предел пособия на покрытие расходов по всем видам энергии составляет 500 в месяц, а нижний — 10 евро на одно ходатайство.