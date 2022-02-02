Вашингтон, 2 февраля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Новый сезон сериала «Эйфория» продемонстрировал показатели, в два раза увеличившие зрительскую базу проекта. Соответствующей информацией поделился портал Kanobu.ru 2 февраля.

Скриншот видео на YouTube Зендея

Известно, что первые три эпизода второго сезона суммарно посмотрели 13,1 млн зрителей, тем самым увеличив аудиторию сериала практически на 100%. Также сообщается, что четвертый эпизод сумел собрать более 3,2 млн зрителей, став вторым по популярности за всю историю «Эйфории».

Напомним, что премьера второго сезона сериала «Эйфория» состоялась 9 января 2022 года. Всего в новом сезоне зрители увидят восемь различных эпизодов.