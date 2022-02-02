Стара-Загора, , 17:08 — REGNUM Из-за масштабного ДТП, произошедшего в районе населенного пункта Чирпан (Старозагорская область Болгарии), блокировано движение на региональном участке крупной международной автомагистрали «Тракия». Об этом 2 февраля сообщила софийская газета «Факты».

Пострадавший автобус Yarnews.net

Отметим, что в аварию попали автобус, легковой автомобиль и грузовик. Как утверждают очевидцы, наиболее пострадал автобус, который не подлежит восстановлению. О жертвах и пострадавших информации нет.

На месте происшествия работают сотрудники следственной комиссии прокуратуры города Стара-Загоры, а также подразделения дорожной полиции. Движение в сторону столицы Болгарии осуществляется по альтернативным шоссе.

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