Берлин, 2 февраля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Новое правительство ФРГ сталкивается со шквалом международной критики в связи с его действиями в условиях кризиса вокруг Украины, пишет 2 февраля немецкое агентство Deutsche Welle.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

Многим политическим наблюдателям в США и некоторых странах Восточной Европы кажется, что в имидже Германии как надежного союзника появились трещины. На Берлин обрушивается волна критики, особенно после того, как Германия в ответ на просьбу Киева о поставках оружия пообещала предоставить украинским военным 5000 защитных шлемов. Резонанс вызвала также публикация карт с траекторией полета британских транспортных самолетов, доставлявших оружие на Украину, из которых следовало, что они, похоже, должны были держаться подальше от воздушного пространства Германии.

Справляясь со своим первым серьезным внешнеполитическим кризисом, новое коалиционное правительство Германии также сталкивается с кризисом имиджа. Так, глава варшавского офиса аналитического центра Европейского совета по международным отношениямПетр Бурасзаявил газете taz, что был озадачен хаотичным общением в Берлине: «Правительство Германии не говорило в один голос. Мы слышали много мнений, но не видим четкой стратегии».

Испания направила корабль в Черное море, Дания перебрасывает истребители в Литву и военное судно в восточную часть Балтийского моря, США приводят свои войска в готовность — все это контрастирует с отказом Германии поставлять оружие Украине.

Германия до сих пор отказывается дать разрешение Эстонии на отправку Украине девяти гаубиц, произведенных в Восточной Германии. Берлин оправдывает это своей политикой ограничений на экспорт оружия в кризисные регионы.

Александр Граф Ламбсдорф, заместитель председателя парламентской группы неолиберальных свободных демократов (СВДП) в немецком бундестаге, считает, что поставки оружия не будут иметь значения. «У нас ситуация, в которой вооруженные силы Украины в военном отношении уступают вооруженным силам России по фактору, который никогда не будет компенсирован поставками оружия», — отмечает он.

Критики указывают на экономические интересы Германии и зависимость от российских поставок энергоносителей. На долю России приходится более 40% сырой нефти и 56% природного газа, импортируемого Германией. Эта сумма может быть увеличена за счет газопровода «Северный поток — 2», строительство которого было завершено прошлым летом, однако газопровод ещё не введен в эксплуатацию.

Левоцентристские социал-демократы (СДПГ), возглавляющие новое коалиционное правительство в Берлине, склонны подчеркивать необходимость переговоров и деэскалации отношений с Россией. При этом их партнеры по коалиции, «Зеленые» и СВДП, выступают за более жесткую позицию.