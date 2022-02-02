Лондон, , 17:06 — REGNUM Британская альтернативная рок-группа Primal Scream, поп-певица Анна-Мари и хип-хоп-исполнитель Loyle Carner (Бенджамин Койл-Ларнер) были объявлены главными хедлайнерами музыкального фестиваля Standon Calling 2022. Об этом 2 февраля сообщил портал NME.

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Фестиваль в состоится в местечке Стэндон Лордшип, Хартфордшир, в период с 21 по 24 июля, а группа Madness станут хедлайнерами вечера открытия мероприятия 21 июля. Сегодня, 2 февраля, Standon Calling подтвердил трех других своих главных хедлайнеров будущего мероприятия.

Компанию хедлайнерам фестиваля составят Dry Cleaning, Sleaford Mods, Yard Act, Grandmaster Flash и Basement Jaxx.

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