Бишкек, 2 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Парламент Киргизии одобрил отставку председателя Верховного суда Нургуль Бакировой и руководителя Конституционной палаты Карыбека Дуйшеева. Об этом стало известно в ходе заседания законодательного собрания сегодня, 2 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Затем представитель президента в парламенте Алмасбек Абытов представил депутатам предложенные президентом Киргизии кандидатуры претендентов на должность главы Верховного суда — Замирбека Базарбекова и на пост председателя Конституционной палаты — Эмиля Осконбаева.

Большинством голосов парламент поддержал обоих кандидатов, «против» проголосовал только один народный избранник.

Напомним, что ранее Замирбек Базарбеков был адвокатом нынешнего главы государства Садыра Жапарова. Должность судьи Верховного суда Киргизии Базарбеков получил восемь месяцев назад — 2 июня 2021 года.