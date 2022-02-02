Москва, 2 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В России штамм коронавируса «Омикрон» выявлен почти во всех регионах, заявил 2 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Новый штамм «Омикрон» выявлен практически во всех субъектах Российской Федерации», — сказал Мишустин.

По его словам, в этих условиях нужно своевременно выявлять заражения и поддерживать высокий уровень тестирования.

Мишустин также отметил необходимость дальнейшего изучения новых штаммов.