Лондон, 2 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Истребители Typhoon, размещенные на шотландской авиабазе Лоссимут ВВС Британии, были подняты в воздух для слежения за «неопознанным летающим объектом», обнаруженным на севере Шотландии, сообщает 2 февраля телеканал Sky News со ссылкой на представителя ВВС.

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По утверждению телеканала, в операции принимает участие самолет-заправщик Voyager, взлетевший с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир.

Отмечено, что представители ВВС Британии на данный момент отказываются раскрывать подробности этого инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одно из британских СМИ обвинило президента России Владимира Путина в том, что его «агрессивные действия» мешают инопланетным цивилизациям вступить в контакт с землянами.