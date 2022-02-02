Ярославль, 2 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Ярославской области на карантин по ковиду и ОРВИ закрыто 44 школы, за последние сутки дополнительно закрылись 8 учебных заведений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент образования

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В лидерах по количеству закрытых школ Ярославль. Здесь из-за ОРВИ закрыли уже 21 школу. Это средние школы № 3,5,6, 21, 23, 26, 36,50,59, 67, 68, 69,75, 76, 77, 78, 87, 88,90, а также гимназии №1 и 2. Список закрытых учебных заведений массово дополнили школы Ярославского района. Закрыты на карантин учебные заведения в Красных Ткачах, Туношне, Дубках, Кузнечихе и в поселке Михайловский.

Ни одна школа не прекращала работу во втором по величине городе области — Рыбинске. На карантине только средняя школа в селе Тихменево Рыбинского муниципального района. Также по три школы закрыты в Даниловском и Угличском районах и сразу пять — в Ростовском МР. Из-за COVID-19 не работает школа-интернат в Гаврилов-Яме и детский сад №1 в Любиме.