Грозный, , 17:00 — REGNUM Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева — арестована Старопромысловским районным судом Грозного в рамках уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили 2 февраля в пресс-службе суда.

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В отношении Мусаевой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 1 апреля 2022 года.

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Напомним, после задержания 20 января в Нижнем Новгороде Мусаевой разразился скандал. Как сообщил, комментируя задержание, глава Чечни Рамзан Кадыров, гражданка напала на сотрудника полиции.

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