Москва, 2 февраля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Москве на прошедшей неделе выросло число госпитализаций с коронавирусной инфекцией. Об этом 2 февраля сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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"Прошедшая неделя была очень сложной. Количество заболеваний увеличилось почти на 70%. И что особенно неприятно, увеличился на 40% процент госпитализаций. По госпитализациям мы вышли на цифру где-то 1,6 тыс. человек в сутки, и сегодня занято около 10 тыс. коек в стационарах. Мы увеличили объём резервов ещё на 5 тысяч, так что у нас 5 тысяч коек ещё находится в резерве в случае дальнейшего подъёма заболеваемости», — сказал он.

По словам мэра, в Москве увеличены мощности горячей линии «122», теперь звонки принимают 7 тысяч операторов. Также изменения коснулись телемедицины.