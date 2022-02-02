Бишкек, , 16:58 — REGNUM Военная прокуратура Киргизии передала в суд уголовное дело о незаконном продлении лицензии на использование радиочастот, в результате которого государство недосчиталось свыше 6,2 млн сомов (5,6 млн рублей). Об этом сообщили в генеральной прокуратуре сегодня, 2 февраля.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, сотрудник госкомитета нацбезопасности, два чиновника госагентства связи и представители компании «Скайнет Телеком» оказались замешаны в коррупционной схеме при резервации и распределении радиочастотных диапазонов.

Теперь их обвиняют в получении взяток на общую сумму в $12 тысяч (925 тысяч рублей).

Отмечается, что с сотрудника спецслужб и работников коммуникационного ведомства ещё до суда взыскали в пользу бюджета Киргизии 3 млн сомов (2,7 млн рублей), а незаконно выданную ими лицензию вернули государству.