Сочи, Краснодарский край, , 16:57 — REGNUM Канатная дорога с людьми остановилась на горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи днём 2 февраля.

Канатная дорога Красная-поляна.рф

«Произошла остановка канатной дороги на горнолыжном курорте Красная поляна, на ней могут находиться около 40 пассажиров», — цитируют РИА Новости представителя экстренных служб.

На место направлены спасатели.

По информации администрации города Сочи, на 2 февраля в горах Сочи 500 метров над уровнем моря прогнозируется слабая лавинная опасность.