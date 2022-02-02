Нижний Новгород, 2 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Нижегородской области 33% школ полностью или частично закрыли на карантин по коронавирусу и острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора сегодня, 2 февраля.

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При этом учебный процесс полностью остановлен в 164 нижегородских общеобразовательных учреждениях.

За последнюю неделю количество полностью закрывшихся на карантин школ увеличилось почти в полтора раза.

В ведомстве отмечают, что в период с 24 по 30 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области выросла на 81%, а коронавирусом — на 56%.

Также стало известно о том, что чаще всего в регионе болеют дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет.