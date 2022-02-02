Вашингтон, 2 февраля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Через год после того, как смерть афроамериканца Джорджа Флойда повлекла за собой снос памятников конфедератам, ассоциирующихся с расизмом, США продолжают с невероятной скоростью избавляться от символов сегрегации, сообщает Reuters со ссылкой на данные центра Southern Poverty Law Center.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отказ от 73 статуй, знаков и названий школ в 2021 году поражает, заявила руководитель отдела кадров центра Леция Брукс.

Защитники прав меньшинств заявляют, что движение по сносу таких памятников, как мемориал командующего конфедератами Роберта Ли, говорит о том, что американское общество начинает осознавать вред, который нанесли Штатам лидеры прошлого.

«Это значит, что обществу стало известно о так называемых лидерах Конфедерации и народ требует избавиться от них, их не желают видеть на просторах общественного пространства», — заявила Брукс.

Ранее памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, изображающий американского лидера на коне с идущими рядом индейцем и африканцем, снесли в городе Нью-Йорке.

Напомним, на волне протестных акций против расовой дискриминации в США и ряде стран мира были снесены памятники историческим деятелям, которых протестующие сочли расистами, либо защитниками расизма и рабства. В США были снесены памятники деятелям Конфедерации, мореплавателю Христофору Колумбу, а также первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предметах, обнаруженных в пьедестале снесенной как символ расизма конной статуи генерала конфедератов Роберта Ли.