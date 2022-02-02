Москва, , 16:52 — REGNUM В 2022 году страны ЕС будут находиться в состоянии поиска нового энергобаланса, где газ в среднесрочной перспективе будет играть роль ведущего источника энергии среди ископаемых видов топлива, так как генерирует наименьший углеродный след. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Газопровод Harald Hoyer

«Причина этого — энергопереход 4.0 и программы по декарбонизации экономик ведущих европейских стран, в основе которых лежит форсированный ввод генерации на основе ВИЭ и отказ от использования ископаемых видов топлива. Но в среднесрочной перспективе это отказ от использования угля и мазута через расширение использования газа, — сказал Понкратов. — А в дальнейшем газ в Европе будет основным первичным энергоресурсом среди ископаемых видов топлива. Более того, он будет играть роль балансирующего энергоресурса, сглаживающего погодозависимость ВИЭ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в среднесрочной перспективе следует ожидать небольшого, но планомерного снижения спроса на газ в ЕС.

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