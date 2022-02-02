Москва, , 16:50 — REGNUM В среднесрочной перспективе следует ожидать небольшого, но планомерного снижения спроса на газ в ЕС темпами около 0,8−1,2% в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«Спрос на дополнительные объемы газа, спровоцированный быстрым восстановительным ростом экономик европейских стран, уже практически исчерпан, — сказал он. — Более того, достигнутые благодаря этому росту ценовые рекорды (в декабре 2021 года цена на газ в Европе превышала 2000 долларов за тыс. куб.) сформировали негативное отношение к данному виду первичных энергоресурсов. Но на повестке дня не только восстановление экономик до докризисных уровней, но и решение накопленных за пандемию экономических проблем — рост закредитованности экономик, рост безработицы, кратное снижение национальных резервов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе вновь выросла до уровня более 900 долларов за 1 тыс. кубометров в ходе биржевых торгов.

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