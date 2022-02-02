Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Увольнение из органов МВД троих сотрудников полиции после конфликта с применением физической силы в отделе полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга будет юридически корректным, так как сотрудники правоохранительных органов являются самой уязвимой группой работников. Такое мнение ИА высказал 2 февраля ИА REGNUM адвокат Александр Почуев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Адвокат Александр Почуев

Напомним, решение об увольнении двоих инспекторов ГИБДД и девушки-оперуполномоченной угрозыска, с которой в ночь на 1 февраля повздорили «гаишники», принято в петербургском Главке МВД по итогам служебной проверки. В отношении одного из сотрудников ГИБДД, применившего грубую физическую силу к оперативнице, возбуждено уголовное дело, он задержан до избрания меры пресечения.

«Если верить официальному сообщению, то решение об увольнении мотивировано проведённой служебной проверкой и вполне юридически корректно. К сожалению, как ни странно, с точки зрения защиты и реализации трудовых прав, сотрудники полиции являются одной из самых уязвимых групп работников. Единственным эффективным способом защиты от волюнтаризма руководства при необоснованном увольнении является судебное обжалование с последующим восстановлением», — прокомментировал адвокат Почуев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конфликт произошел в дежурной части 37 отдела полиции в Василеостровском районе города в ночь на 1 февраля. В ходе конфликта оперуполномоченный уголовного розыска толкнула несколько раз коллегу-мужчину в грудь и высказала оскорбления. В свою очередь сотрудник ГИБДД толкнул ее в стену, а затем повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, причинив физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости.

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За превышение должностных полномочий ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ГИБДД. Кроме того, руководство ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти инициировало служебную проверку, в том числе изучило видеозаписи. В результате было установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел.