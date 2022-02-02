Москва, , 16:49 — REGNUM Активная фаза торговой войны США и Китая, безусловно, возобновится, как только будут пройдены первые стадии восстановления экономики США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дальше пойдет новая санкционная спираль — санкции-контрсанкции-пошлины и так далее. Торговая война США и Китая — это главный тренд мировой экономической повестки последней пятилетки. Градус напряженности снизился за время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, заставившей ведущие страны заниматься своими внутренними делами и спасением национальных экономик. В этом, кстати, преуспел Китай, единственная из стран, выходящая из пандемии без просадки ВВП», — сказал Понкратов.

По его словам, если раньше драйвером торговой войны было желание США ограничить рост китайской экономики и сохранить ведущее место в мире, то теперь речь будет идти о спасении национальных товаропроизводителей и защите внутреннего рынка.

«А для этого будут задействоваться куда более жесткие меры и изыскиваться (зачастую создаваться) поводы для внедрения санкций, — сказал Понкратов. — Причем США попытаются вовлечь в эту борьбу на своей стороне интеграционные образования, в которых они играют доминирующую роль, от военных альянсов до экономических объединений. Так что мы вновь увидим, как за интересы США расплачивается ЕС во главе во главе с Германией, Япония и Австралия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, конкурентная борьба Китая и развитых стран за рынки выходит на новый уровень.

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