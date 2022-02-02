Екатеринбург, 2 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге два гражданина осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Приговор вынес Железнодорожный райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, неустановленный организатор создал интернет=-магазин наркотиков. Двое граждан были там перевозчиками и закладчиками оптовых. В октябре 2020-го они расфасовали более 7,8 кг. наркосредств на более мелкие партии и разместили их в тайники на территории Московской, Свердловской, Владимирской, Челябинской и Нижегородской областей, а также Татарии, Башкирии и Марий Эл.

Однако их деятельность была пресечена силовиками. Суд назначил каждому по девять лет в исправительной колонии строгого режима.