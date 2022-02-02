Москва, , 16:48 — REGNUM Китай способен эффективно внедрять новые технологии, заимствуя у Запада всё — от технологических операций до дизайна готовых изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал высказывания главы ФБР Кристофера Рэя, который обвинил Китай в краже американских технологий.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Промышленный шпионаж или «деловая разведка» в Китае — действительно явление государственного масштаба, этим занимаются многие службы от МГБ и посольств до студентов, массово направляемых на учебу в ведущие университеты и на стажировку в ведущие компании мира. И чаще всего судебные разбирательства в отношении китайских компаний заканчиваются ничем, — сказал Понкратов. — Китай способен эффективно внедрять технологии, и заимствуется все от технологических операций до дизайна готовых изделий. И когда термин «китайское качество» перестает быть синонимом третьесортного и некачественного продукта и конкуренция за рынки выходит на новый уровень, ущерб корпорациям и в целом экономикам развитых стран от нарушения патентных требований и заимствования ноу-хау сильно возрастает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, что утрата Америкой технологического лидерства во многих областях оказывается серьезной угрозой для ее экономики.

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