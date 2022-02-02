Москва, 2 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В России необходимо поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус, заявил 2 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Открывая заседание, Мишустин оценил текущую ситуацию распространения заболевания и дал поручения, которые необходимы для противодействия распространению вируса.

«В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию. И для этого, конечно, необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как это поручил президент», — отметил глава правительства.

По его словам, в России нужно продолжить изучение новых штаммов коронавируса.