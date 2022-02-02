Пенза, , 17:42 — REGNUM Житель Ярославской области подозревается в совершении кражи из салона сотовой связи в селе Кондоль Пензенского района. Общий ущерб составил более 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Кража была совершена в конце августа 2021 года. Ночью злоумышленник повредил запорное устройство входной двери и проник в помещение салона сотовой связи. Мужчина похитил планшеты, сотовые телефоны, фитнес-браслеты, смарт-часы, наушники, карты памяти, а также металлический сейф с деньгами в сумме 31 тыс. рублей. Из терминала оплаты подозреваемый похитил еще около 30 тыс. рублей. Общий ущерб оценен в размере более 800 тыс. рублей.

В конце января 2022 года была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Ярославской области 1989 года рождения.

Мужчина во всем сознался и раскаялся. Он пояснил, что попросил знакомого привезти его по личным делам в Пензенскую область. Перед кражей злоумышленник посещал данный салон связи и осмотрел ассортимент продукции. Похищенные товары ярославец реализовал на одном из рынков в Москве, вырученные деньги потратил на личные цели. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, у 35-летнего жителя Пензы в мае 2021 года из салона автомашины были похищены деньги на сумму 920 тыс. рублей. Транспортное средство потерпевший припарковал около торгового центра на улице Карпинского в Пензе. Перед тем как пойти в магазин, мужчина поставил автомобиль на сигнализацию.

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