Лос-Анджелес, США, 2 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Пит) заявила, что хочет сотрудничать с певицей Адель. Об этом 2 февраля написал портал NME.

YouTube Megan Thee Stallion в своем клипе

Рэперша из Хьюстона рассказала о своем желании работать с автором альбома «30» в новом интервью изданию People, в котором также упоминается недавний вирусный мэшап их музыки. В видео на TikTok были соединены песни Адель Water Under The Bridge и Меган Body, взятый из альбома последней Good News 2020 года.

«Если Адель захочет, чтобы я записала с ней трек или стала танцовщицей, я это сделаю, я здесь именно для этого», — сказала Меган в интервью People о клипе.

Меган также рассказала о том, как сотрудничество с Бейонсе (они обе участвовали в ремиксе на песню «Savage» в 2020 году) помогло ей установить свою «цель». «Я бы также очень хотела поработать с Рианной, это моя следующая коллаборация мечты», — сказала певица.