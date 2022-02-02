Москва, , 16:47 — REGNUM Утрата США технологического лидерства во многих областях становится серьезной угрозой для американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал филиппики по адресу Китая, с которыми выступил глава ФБР Кристофер Рэй, назвавший КНР наибольшей угрозой для экономики США и обвинивший Пекин в краже американских технологий.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня США и Китай — основные страны-гегемоны на мировой экономической арене. И утрата США технологического лидерства во многих отраслях является серьезной угрозой для американской экономики, тем более что Китай способен производить продукцию с меньшими издержками, — сказал Понкратов. — Промышленный шпионаж со стороны Китая — тема избитая и очевидная, так что выступление директора ФБР Кристофера Рэя является либо подготовкой к возобновлению активных торговых войн США и Китая, либо дымовой завесой для каких-то действий. И происходит это накануне открытия Олимпиады-2022 в Пекине».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Америку сильно нервирует тот факт, что Китай является основным кредитором ее экономики.

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